МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в среду снизились на фоне обильного предложения и высокого уровня запасов.

По состоянию на 10.00 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с понижением на 0,41 евро, по 28,20 евро за мегаватт-час. Апрельские контракты потеряли 0,60 евро и торговались по 28,30 евро за мегаватт-час.

Контракты с поставкой на следующий день в Великобритании подешевели на 0,9 пенса, до 71 пенса за терм.

"Перспективы в целом не изменились: ожидается некоторое похолодание, а перспективы предложения остаются прежними, несмотря на продолжающиеся ремонтные работы в Норвегии", — пишут аналитики Auxilione.

Экспортные номинации на поставку природного газа из Норвегии увеличились до 325 млн кубических метров в день с 294 млн кубических метров в день накануне, сообщили аналитики LSEG.

В Engie EnergyScan полагают, что пространство для падения котировок мартовских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF ограничено. По всей видимости, цены на природный газ закрепились в середине диапазона 22,19-32,20 евро за мегаватт-час, отражающем минимальный и средний уровень, при котором угольные электростанции становятся менее конкурентоспособными.

Высокий уровень запасов в Европе при этом ограничивает пространство для роста цен на природный газ.

Хранилища в Европе в настоящий момент заполнены на 69%, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,33 евро, по 63,25 евро за тонну.