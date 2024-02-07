СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Расследование европейскими странами ЧП на "Северных потоках" — показуха, Запад знает, кто стоит за терактом, заявил агентству РИА Новости депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет. В Австрии призвали не помогать Киеву из-за возможного подрыва "Севпотоков"

26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Германия, Швеция и Дания инициировали международное расследование.

Ранее прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. По его словам, германия продолжит расследование.

"Западу с самого начала было известно кто, когда и зачем взорвал "Северные потоки", а проводимое там расследование не более чем показуха и игра на публику. Всем здравомыслящим людям абсолютно понятно, что главный заинтересант данного террористического акта находится в Вашингтоне", — сказал Шеремет. В Госдуме предложили обменивать нефть на цветы

По его словам, именно поэтому изначально весь процесс расследования засекретили. Депутат добавил, что Швеция в этой ситуации стала инструментом затягивания расследования, чтобы Пентагон успел уничтожить все улики.

Шеремет уверен, что столь масштабное преступление, подобно шилу в мешке, долго утаивать не получится, в скором времени вся правда всплывет и станет доступной международной общественности.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".