МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в среду подешевели примерно на 1%, прорвав ранее ключевой уровень технической поддержки. Давление на котировки оказывает рост добычи газа, а также низкий уровень поставок на экспортные СПГ-терминалы. На фоне этих факторов фьючерсы на газ, которые торгуются вблизи минимумов за девять месяцев, могут завершить торги самой низкой ценой закрытия более чем за три года

Газ дешевеет, несмотря даже на то, что последние прогнозы сулят похолодание и более высокий, чем ранее предполагалось, спрос на отопление с середины по конец февраля. Трейдеры придают больше значения росту добычи газа на фоне возвращения в эксплуатацию буровых установок, выведенных из строя во время сильных морозов середины января. При этом поставки исходного газа для СПГ остаются низкими из-за бездействия завода Freeport в Техасе.

В 15.02 по Гринвичу мартовские фьючерсы на газ на NYMEX торговались с понижением на 2,1 цента, или на 1,1%, по 1,988 доллара за млн БТЕ. Цена этих контрактов на закрытие торгов может оказаться самой низкой с сентября 2020 года.

Контракты уже второй день остаются на территории технической перепроданности. Их котировки опустились ниже психологически значимого уровня 2 доллара за млн БТЕ, который выполнял роль технической поддержки и к которому было привязано множество опционов пут и колл.

Между тем рост ценовой волатильности в последние недели повысил интерес к торговле газом. Число открытых позиций по фьючерсам на газ на NYMEX к 5 февраля выросло до 1,510 миллиона контрактов, что является максимальным показателем с февраля 2020 года.

Согласно данным LSEG, производство газа в 48 нижних штатах США за истекший период февраля достигло 105,5 млрд кубических футов в день против 102,1 в январе. Это все еще ниже зафиксированного в декабре месячного максимума 106,3 млрд кубических футов.

Метеорологи прогнозируют, что в 48 нижних штатах США температуры будут оставаться выше нормы до 12 февраля. С 13 по 22 февраля температуры будут близки к норме или ниже нее. На фоне ожидаемого похолодания в LSEG прогнозируют, что на следующей неделе спрос на газ в 48 нижних штатах с учетом экспорта вырастет до 125,1 млрд кубических футов в день с 122,6 млрд на этой неделе. Новый прогноз выше прогноза, представленного LSEG во вторник.

Поставки газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов за истекший период февраля составили в среднем 13,5 млрд кубических футов в день против 13,9 в январе. Это ниже зафиксированного в декабре рекордно высокого значения 14,7 млрд кубических футов в день.

Аналитики полагают, что поставки газа на терминалы СПГ, скорее всего, не вернутся к рекордным уровням, пока примерно в середине февраля завод СПГ Freeport в Техасе вновь не заработает на полную мощность.

В 2023 году США стали крупнейшим мировым поставщиком СПГ, опередив Австралию и Катар. Возросшие на фоне перебоев с поставками и санкциями против России цены на газ стимулировали американский экспорт.

Фьючерсы на природный газ с поставкой из нидерландского терминала TTF в Европу и контракты на JKM с поставкой в Азию торговались примерно по 9 долларов за млн БТЕ.