БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. В Еврокомиссии сообщили РИА Новости, что приняли к сведению решение Швеции о прекращении расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", и отметили, что Дания и Германия продолжают расследование. На Западе знают виновников в подрыве "северных потоков", заявил депутат

Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еврокомиссия приняла к сведению, что Швеция закрыла расследование по диверсии на "Северном потоке". Расследования продолжаются в Дании и Германии", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

Он подчеркнул, что "ответственность за проведение этих расследований возложена на страны-члены ЕС".

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.