МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Свернув расследование терактов на "Северных потоках", которые навредили энергетической безопасности Германии, Нидерландам и Франции, прокуратура Швеции пошла на подлог и сокрытие преступления, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Швеция прекратила расследование по взрывам на "Северных потоках"

"Главный идеолог и страна, без участия которой не обошлось, — это Соединенные Штаты. А исполнитель — Украина. Скажешь правду — обретешь проблемы. Вашингтон такого не простит. Поэтому прокуратура Швеции пошла на подлог, сокрытие преступления, которое в первую очередь нанесло ущерб Германии, Нидерландам, Франции", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Кроме того, Володин отметил, что с помощью НАТО США разрушают Евросоюз, из-за чего страны европейского блока сталкиваются с трудноразрешимыми проблемами. По его словам, из-за взрывов на трубопроводах государства ЕС лишились дешевых российских энергоресурсов, благодаря чему Вашингтону удалось "навязать" им свой дорогой газ

В этой связи Володин добавил, что США также втянули Европу в украинский конфликт и заставили их укрывать миллионы беженцев, не оказывая при этом никакой помощи.

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны. В прокуратуре также подчеркнули, что шведская сторона направила Германии материалы, которые могут быть использованы в их собственном расследовании по терактам на трубопроводах.