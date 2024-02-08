МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Европейской политической власти придется ответить перед своим народом за потерю энергоносителей из России в результате подрыва газопроводов "Северный поток", заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. На Западе знают виновников в подрыве "Северных потоков", заявил депутат

"Европейская политическая власть сегодня феноменально беспринципна и лицемерна. Она с подачи англосаксов втянулась в военно-террористическую авантюру на Украине, принеся в жертву не только суверенитет, экономический потенциал, но и благополучие граждан своих государств. Разве такую стабильность и безопасность они обещали людям 30 лет назад, объединяясь в единый союз?", — сказал Коков.

Политик отметил, что подрыв газопроводов стал лишь одним из "эпизодов в череде преступных умыслов", которые привели к потере энергоносителей из России, добавив, что европейским властям придется отвечать за это перед собственным народом.

Ранее прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Володин обвинил Швецию в подлоге и сокрытии преступления

"Самоустранение Швеции от расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции", — сказал он.

Он отметил, что на Западе прекрасно знают, "кто дирижер в этом оркестре", и таким способом они пытаются скрыть настоящего виновника.

"В таких условиях ни о какой объективности и беспристрастности говорить не приходится. Они и дальше всеми силами будут стараться тянуть время и отвлекать внимание международного сообщества, выдумывая самые фантастические версии", — подчеркнул замсекретаря СБ.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.