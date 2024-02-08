МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в четверг снизились в результате восстановления трубопроводных поставок из Норвегии, которые были прерваны после остановки ГПЗ Nyhamna.

По данным LSEG, в 09.56 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой на следующий день из терминала TTF торговались со снижением на 0,23 евро, по 28,35 евро за мегаватт-час.

Ориентирные контракты с поставкой в марте торговались без изменений, по 28,05 евро за мегаватт-час.

Контракты с поставкой на следующий день в Великобритании подешевели на 1,15 пенса, до 70 пенсов за терм, а фьючерсы c поставкой в выходные потеряли 0,75 пенса и также торговались по 70 пенсов за терм.

По словам аналитика LSEG Ульриха Вебера, экспорт трубопроводного газа из Норвегии вновь увеличивается на 12 млн кубометров в день, до 319 млн кубометров в день.

ГПЗ Nyhamna наращивает экспорт после остановки, вызванной проблемами с поставками, но месторождение Troll не работало еще один день, и в результате сокращение поставок увеличилось до 16 млн кубометров в день с 5 млн кубометров в день.

"Связанные с Troll риски сохраняются, — добавил Вебер. — Потоки из Норвегии пока на 20-30 млн кубометров в день меньше средних январских уровней".

В то же время давление на цены оказывают обильные запасы и превышающие норму температуры воздуха.

По последним данным Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе заполнены на 68,29%.

Спрос на газ для выработки электроэнергии в Великобритании тоже будет снижаться, потому что генерация на ветряных электростанциях должна восстановиться от очень низких уровней.

Высокие уровни генерации на ветряных и солнечных станциях в Германии также усиливают понижательное давление на цены газа, говорят аналитики Engie EnergyScan.

"Однако ожидается, что с завтрашнего дня это давление будет спадать, и цены получат поддержку", — добавляют в компании.

Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,33 евро, по 63,25 евро за тонну.