МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Доля российского газа в импорте Чехии продолжает возрастать, несмотря на заявления Праги об обратном, пишет SZ. Россия помогла одной из стран Европы стать крупным экспортером газа

"Больше половины импортированного в декабре газа была российской. Так развивается рынок, ничего не поделать", — прокомментировали ситуацию в министерстве торговли и промышленности Чехии.

Ранее власти Чехии со ссылкой на данные Чешского статистического института заявляли, что доля газа из России в импорте энергоносителей приближается к нулю. Однако, в ноябре 2023 года доля российского газа составляла 30%, а в декабре уже 60%.

В Чехии рост поставок газа из России объясняют тем, что из-за теплой зимы в соседних странах образовались излишки российского газа, и чешские потребители его купили, но, подчеркивается, "российский газ — это один из вариантов, а не необходимость, как раньше".

Схожее мнение у Ассоциации независимых поставщиков энергоносителей.

"На газ из России не распространяются никакие санкции. Наши партнеры — Австрия, Словакия и Венгрия — продолжают закупать это топливо", — отметили в Ассоциации.

О закупках российского газа в ноябре и декабре 2023 года открытых данных нет. В одной из чешских энергокомпаниях заявили, что газ закупается только в странах Евросоюза "у давних партнеров". В минпромторге Чехии отметили, что "российский газ нам не нужен и что мы от него совершенно не зависим".

Основная проблема в идентификации газа состоит в том, что не все страны ЕС публикуют данные о происхождении газа, поэтому поставляемое топливо в Чехию может быть как из России, так и из хранилищ на Украине, куда он поставлялся с запада. Однако, по мнению аналитиков, в этом случае должны быть данные о больших объемах поставок топлива в обратную сторону, но подобных данных нет.

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