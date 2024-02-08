МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на природный газ в США в четверг упали на 2%, до нового 3-летнего минимума. Этому способствовали менее значительное, чем ожидалось, сокращение запасов, близкие к рекордным темпы добычи, а также прогнозы, предполагающие, что спрос на отопление на следующей неделе окажется ниже ожидаемого. Поставки природного газа на экспортные СПГ-терминалы остаются низкими из-за приостановки работы терминала Freeport.

С начала года цены на природный газ в США потеряли около 23% после обрушения на 44% в прошлом году. Некоторые аналитики говорят о том, что производители могут уменьшить число действующих газовых буровых установок, чтобы сократить добычу.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, в 2023 году число действующих газовых буровых установок снизилось на 23%, до 120 единиц. С начала текущего года этот показатель уменьшился еще на 3 единицы.

В четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что запасы природного газа на неделе 27 января — 2 февраля сократились на 75 млрд кубических футов.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали падения показателя на 76 млрд кубических футов. В аналогичный период предыдущего года запасы снизились на 208 млрд кубических футов, а среднее пятилетнее значение для отчетного периода составляет —193 млрд кубических футов.

Столь незначительное расходование запасов было обусловлено более теплой, чем обычно, погодой, которая тормозила спрос на отопление помещений на прошлой неделе.

В 15.38 по Гринвичу мартовские фьючерсы на газ на NYMEX торговались с понижением на 4,3 цента, или на 2,2%, по 1,924 доллара за млн БТЕ. Цена этих контрактов на закрытие торгов может оказаться самой низкой с сентября 2020 года второй день подряд.

Тем не менее наблюдатели за рынком ожидают роста цен на природный газ в США в ближайшие дни, так как метеопрогнозы предполагают существенное похолодание в большинстве регионов страны в середине-конце февраля.

Однако период похолодания может оказаться недостаточно длительным, а снижение температур воздуха недостаточно сильным, чтобы обеспечить сильное ралли. Согласно прогнозам, 17-20 февраля в США температуры воздуха опустятся ниже сезонной нормы.

Согласно данным LSEG, производство газа в 48 континентальных штатах США за истекший период февраля достигло 105,6 млрд кубических футов в день против 102,1 в январе. Это все еще ниже зафиксированного в декабре месячного максимума 106,3 млрд кубических футов.

Метеорологи прогнозируют, что в 48 континентальных штатах США температуры будут оставаться выше нормы до 15 февраля. С 15 по 23 февраля температуры будут близки к норме или ниже нее. На фоне ожидаемого похолодания в LSEG прогнозируют, что на следующей неделе спрос на газ в 48 континентальных штатах с учетом экспорта вырастет до 124,15 млрд кубических футов в день с 122,7 млрд на этой неделе.

Поставки газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов за истекший период февраля составили в среднем 13,3 млрд кубических футов в день против 13,9 в январе. Это ниже зафиксированного в декабре рекордно высокого значения 14,7 млрд кубических футов в день.

Аналитики полагают, что поставки газа на терминалы СПГ, скорее всего, не вернутся к рекордным уровням, пока примерно в середине февраля завод СПГ Freeport в Техасе вновь не заработает на полную мощность.