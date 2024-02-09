МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Германия является вторым после США спонсором Украины по объемам финансовой помощи, но Киев не пускает газ в Германию по своей территории, рассказал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин рассказал, кто виноват во взрывах на "Северных потоках"

"Украина, в которую немцы поставляют оружие и деньги дают. Второй спонсор после Соединенных Штатов по объемам финансовой помощи Украине — это Германия. Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли — один маршрут закрыли просто, украинцы. Откройте второй маршрут — и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают", — сказал Путин.

"Почему немцам не сказать: "Послушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста, пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даем". Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них", — добавил он.

Он также постучал по дереву и сказал: "Что здесь, что в голове у них — одно и то же. Там люди очень некомпетентные".

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Срок транзитного контракта истекает в этом году.