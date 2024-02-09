2024-02-09T04:24:18+03:00
2024-02-09T04:24:18+03:00
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https://1prime.ru/gas/20240209/843025530.html
Путин раскритиковал закрытие Польшей газопровода "Ямал-Европа"
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Польша с руки клюет у немцев, но закрыла газопровод "Ямал – Европа", через который в Германию можно поставлять большой поток газа, сказал президент России Владимир Путин в... ПРАЙМ, 09.02.2024
энергетика, новости, газ, владимир путин, такер карлсон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Польша с руки клюет у немцев, но закрыла газопровод "Ямал – Европа", через который в Германию можно поставлять большой поток газа, сказал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"Есть еще один маршрут через Польшу, "Ямал – Европа" называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю", — сказал Путин.
В апреле 2022 года власти Польши внесла "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против оператора польского участка газопровода Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.
По "Ямал-Европа" Польша получала из России около 10 миллионов кубометров газа в год.