МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Польша с руки клюет у немцев, но закрыла газопровод "Ямал – Европа", через который в Германию можно поставлять большой поток газа, сказал президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин усомнился в компетентности руководства Германии в ситуации с Украиной

"Есть еще один маршрут через Польшу, "Ямал – Европа" называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю", — сказал Путин.

В апреле 2022 года власти Польши внесла "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против оператора польского участка газопровода Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.

По "Ямал-Европа" Польша получала из России около 10 миллионов кубометров газа в год.