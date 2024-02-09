МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Потребители в ЕС выбрали из подземных хранилищ газа (ПХГ) за три месяца – с начала сезона отбора – 35,2 миллиардов кубометров, что на 8% меньше, чем в отопительный период годом ранее, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Путин раскритиковал закрытие Польшей газопровода "Ямал-Европа"

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 7 февраля (завершились утром 8 февраля) составляет 67,9%, что на 14 п. п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019–2023 годах, и на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 75 миллиардов кубометров. Это примерно на 16,5 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 40 миллионов меньше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой декады ноября – уменьшился к настоящему моменту на 31,7 процентного пункта. Европейские потребители за эти три месяца выбрали около 35,2 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась на 17,8 миллиарда кубометров. Для сравнения, за три месяца с начала отопительного сезона 2022-2023 годов европейские потребители отобрали из хранилищ 32,6 миллиарда кубометров (–8%), а за такой же период в 2021-2022 годах – почти 43,4 миллиарда (+18,9%).

Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В 2023 году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.

Заполненность ПХГ в ЕС за январь уменьшилась на 16,1 п. п., снижаясь в среднем на 0,52 п. п. за день. Показатель отбора достиг максимума с января 2022 года. Это также почти вдвое больше, чем в декабре – 8,4 п. п., в среднем 0,27 п. п. за день. При этом в январе прошлого года отбор был меньше в 1,4 раза – 11,4 п. п., в среднем 0,37 п. п. за день, став минимальным для этого месяца с 2014 года.

В начавшемся феврале темпы отбора замедлились. Показатель снижается третий день подряд, за сутки опустившись на 0,18 п. п. (нетто-отбор почти 200 миллионов кубометров).