БЕРЛИН, 9 фев — ПРАЙМ. Запуск неповрежденного трубопровода "Северного потока 2" снизит цены на энергоносители и будет способствовать надежности поставок, Германия не может больше полагаться на поставки более вредного для природы СПГ из США, заявил РИА Новости эксперт по вопросам защиты климата и энергетики и зампредседателя парламентской группы новой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Клаус Эрнст. "Вы, конечно". Путин назвал виновных в теракте на "Северных потоках"

Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью Такеру Карлсону, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его.

"Да, по оставшемуся газопроводу можно было бы импортировать около 27 миллиардов кубометров газа в год. Это еще больше снизило бы цены и способствовало бы безопасности поставок", — сообщил Эрнст на вопрос, мог бы запуск "Северного потока 2" стать альтернативой для обеспечения Германии газом на фоне приостановки в США процесса одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата.

Бывший председатель комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетики, недавно перешедший из партии "Левые" к ССВ, напомнил, что СПГ из США в настоящее время составляет около 80% всего импорта сжиженного газа и составляет чуть менее 7% от общего объема поставок газа в Германию.

"США были надежны в рамках согласованных на сегодняшний день поставок. Но цена значительно выше, чем та, которую ранее платили за трубопроводный газ из России. Однако, как и каждая страна, США преследуют свои собственные интересы. В результате Германия больше не может полагаться на дальнейшие поставки СПГ из США", — подчеркнул он.

Если США сократят производство и экспорт, это повлияет на энергетическую безопасность Германии и ее планирование, констатировал Эрнст. Однако газового кризиса масштаба 2022 года, по словам эксперта, ожидать не стоит.

"Очевидно, что увеличение импорта СПГ не сделало энергоснабжение Германии ни более надежным, ни более независимым", — подчеркнул он. Эрнст добавил, что добыча и транспортировка на судах в Европу СПГ наносят значительно больший вред климату, чем импорт природного газа по трубопроводу.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.