МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Преимущество российского трубопроводного газа всегда заключалось в его относительно низкой цене, а дорогой газ для Европы означает ухудшение конкурентоспособности европейских товаров из-за их высокой себестоимости, поэтому она заинтересована в газе из России, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос. Путин раскритиковал закрытие Польшей газопровода "Ямал-Европа"

Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону. Также президент отметил, что поставлять большие объемы газа можно было бы через газопровод "Ямал – Европа", но его закрыла Польша.

"Преимущество российского трубопроводного газа всегда заключалось в его относительно низкой цене. Дорогой газ для ЕC — это в конечном счете более высокая себестоимость европейский товаров, что означает ухудшение их конкурентоспособности. Поэтому Европа заинтересована именно в дешевом трубопроводном газе из РФ", — подчеркнул эксперт.

Так, в наступившем году средняя стоимость закупки газа в Европе составляет порядка 320-340 долларов за тысячу кубометров, уточнил он. Для сравнения, географически близкая Белоруссия будет получать газ из России до 2026 года по фиксированной цене в 127,52 доллара за тысячу кубометров, добавил эксперт.

Да и то текущий уровень цен в ЕС можно признать "относительно комфортным", а вот осенью 2022 года они превышали 3100 долларов за тысячу кубометров, отметил Манжос. В связи с этим очень сильно пострадали европейские промышленные и химические производства, включая производителей металлов и удобрений, заключил он.

Европейский рынок был исторически главным для российских газовиков, поставки туда газа в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров и выше. Однако в 2022 году, после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок — экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.