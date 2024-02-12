ВЕНА, 12 фев — ПРАЙМ. Продление Австрией газовых контрактов с Россией при канцлере республики Себастьяне Курце в 2018 году было "ошибкой", заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер. Австрия не поддержала введение "потолка" цен на российский газ

Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года.

"Продление контракта (на газ с Россией — ред.) в 2018 году до 2040 года было ошибкой. Это закрепило нашу зависимость до 2040 года", — отметила министр на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, таким образом Австрия "косвенно финансирует" действия России на Украине оплатой своих счетов за энергоносители.

В этой связи австрийские власти намерены рассмотреть возможность выхода из газовых контрактов между OMV и "Газпромом", а также ввести обязательство по диверсификации источников газа для своих поставщиков.

Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания — надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.