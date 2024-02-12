ВЕНА, 12 фев — ПРАЙМ. Австрия планирует ввести для своих поставщиков обязательство по диверсификации источников газа для снижения доли импорта этого энергоносителя из России, заявила журналистам австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер. Австрия будет искать варианты расторжения контракта между OMV и "Газпромом"

По словам главы ведомства, за последние два года австрийские власти приняли обширные меры по снижению зависимости республики от российского газа. Среди них — поддержка совместных европейских платформ по закупке газа на уровне ЕС и Закон о диверсификации газовой отрасли. Тем не менее, как отметила министр, доля газа из России в австрийском импорте все еще слишком высока.

"В настоящее время мы наблюдаем явный провал рынка. Нероссийского природного газа достаточно, но энергетические компании его не покупают. Если рынок не справляется, то государство должно вмешаться… пришло время ввести обязательную диверсификацию", — заявила Гевесслер на пресс-конференции в понедельник.

Она пояснила, что одной из причин высокого уровня зависимости стал тот факт, что поставщики энергоресурсов продолжают покупать российский природный газ, и это часто происходит не только через прямые контракты на поставку, но и через газовую биржу. "Экономические интересы перевешивают", — отметила Гевесслер.

При этом, как утверждает министр, укреплять независимость энергопоставок крайне важно для Австрии в условиях роста цен на локальном рынке газа.

Она призвала парламентариев республики оперативно согласовать резолюцию. "Министерство защиты климата будет активно работать над этими вопросами и подготовит соответствующую правовую базу для закрепления обязательства по диверсификации для поставщиков газа", — сказала министр. Она уточнила, что новая австрийская стратегия безопасности должна будет учитывать независимое энергоснабжение. Речь идет как о полной независимости от российских энергопоставок, так и о недопущении односторонней зависимости от других стран в будущем.