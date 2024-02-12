ВЕНА, 12 фев — ПРАЙМ. Планы Минэнерго Австрии выйти из договора о поставках российского газа являются безумными и приведут к еще большему "взлету" цен, считает представитель Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) по вопросам энергетики и экономики Аксель Кассеггер. В Австрии нашли способ снизить долю российского газа в импорте

Министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер ранее сообщила журналистам, что власти рассмотрят возможность выхода из газовых контрактов между OMV и "Газпромом".

"В своем "зеленом" идеологическом порыве министр Леонор Гевесслер, очевидно, поставила перед собой цель позволить ценам на энергоносители еще больше взлететь на заключительном этапе своего пребывания на посту, тем самым полностью прижав к стенке наше экономическое и промышленное положение", — процитировала слова Кассеггера пресс-служба АПС.

Кассеггер подверг критике планы Минэнерго выйти из договоров на поставку газа между OMV и "Газпромом", а также задался вопросом, что об этих "планах зеленого безумия" могла бы сказать Австрийская народная партия.

Депутат полагает, что следствием выхода из газовых контрактов станет многократный рост стоимости газа и инфляции уже и так значительно превышающей средние показатели по еврозоне, и дальнейшее снижение конкурентоспособности австрийских компаний. Это, по мнению политика, навредит собственному населению и экономике Австрии, но не приведет "к каким-либо изменениям в поведении России" в отношении украинского конфликта.

Кассеггер подчеркнул, что энергия должна быть доступной, и это должно быть главной целью политики.