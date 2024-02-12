МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Цены на природный газ в США в понедельник снизились примерно на 1% и достигли минимума за три года. Этому способствовали близкая к рекордным максимумам добыча, обширные запасы, снижение прогнозов спроса в системе теплоснабжения на следующей неделе в сравнении с предыдущими оценками, а также снижение мировых цен на газ.

Трейдеры также отметили, что поставки газа на экспортные СПГ-терминалы останутся низкими, пока закрыт терминал Freeport в Техасе.

Сочетание близких к рекордным уровней добычи, более теплой, чем обычно, погоды и низкого спроса на отопление этой зимой (за исключением периода резкого похолодания в середине января) позволило коммунальным службам оставить больше газа в хранилищах. Аналитики полагают, что текущий уровень запасов примерно на 15% выше обычного для этого времени года.

Трейдеры отмечают, что низкие цены на газ обычно мотивируют электростанции на то, чтобы сжигать газ вместо угля, а производителей — сокращать буровые работы. Но за последние годы были закрыты десятки угольных электростанций, и на этом фоне возможностей для замены осталось мало. Вместе с тем электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, в том числе ветровые и солнечные, продолжают наращивать долю рынка в ущерб станциям, работающим на ископаемом сырье.

Даже если компании будут ограничивать добычу газа, его объемы все равно будут расти из-за высоких цен на нефть, стимулирующих поиск дополнительных источников нефти в сланцевых бассейнах, например в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико и в Баккеновской формации в Северной Дакоте. Природный газ является побочным продуктом добычи нефти на этих сланцевых месторождениях.

К 13.54 по Гринвичу мартовские фьючерсы на газ на NYMEX подешевели на 2,1 цента, или на 1,1%, до 1,826 доллара за млн БТЕ. Цена этих контрактов на закрытии торгов может оказаться самой низкой с июля 2020 года.

Согласно данным LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах США за истекший период февраля достигла 105,8 млрд кубических футов в день против 102,1 в январе. Это все еще ниже зафиксированного в декабре месячного максимума в размере 106,3 млрд кубических футов.

Метеорологи прогнозируют, что в 48 континентальных штатах США в субботу и воскресенье (17-18 февраля) температура перейдет от превышающих норму значений к показателям ниже нормы, а затем, 19-27 февраля, вернется к норме или будет выше нормы.

На фоне ожидаемого сезонного похолодания в LSEG прогнозируют, что на следующей неделе спрос на газ в 48 континентальных штатах с учетом экспорта составит 129,3 млрд кубических футов в день против 124,1 млрд кубических футов на этой неделе. Прогноз на эту неделю превышает оценку LSEG по состоянию на пятницу, тогда как прогноз на следующую неделю был снижен.

Поставки газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов за истекший период февраля составили в среднем 13,6 млрд кубических футов в день против 13,9 млрд кубических футов в день в январе и 14,7 млрд кубических футов в день в декабре.

Аналитики полагают, что поставки газа на американские терминалы СПГ, скорее всего, не вернутся к рекордным уровням, пока примерно в середине или конце февраля завод СПГ Freeport в Техасе вновь не заработает на полную мощность.

В 2023 году США стали крупнейшим мировым поставщиком СПГ, опередив Австралию и Катар. Возросшие на фоне перебоев с поставками и санкциями против России цены на газ стимулировали американский экспорт.

Фьючерсы на природный газ в Европе с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 8 долларов за млн БТЕ, на минимуме за восемь месяцев, а в Азии на JKM — примерно по 9 долларов.