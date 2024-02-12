МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в понедельник заявило, что ожидает рост среднего уровня спорт-цен на природный газ в США в 2024 и 2025 году по сравнению с прошлым годом. При этом ведомство предполагает, что цены останутся ниже 3 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ).

"Мы прогнозируем повышение цен на природный газ, так как спрос на него в 2024 году будет расти быстрее предложения", — пояснило EIA.

В прошлом году фьючерсы на природный газ в США понесли сильнейшие потери с 2006 года из-за рекордного уровня добычи, обильных запасов и относительно мягкой погоды.

На момент написания статьи мартовские фьючерсы на газ на NYMEX опустились на 1,5 цента, или 0,8%, до 1,83 доллара за миллион БТЕ.

EIA ожидает, что спрос на газ в этом году увеличится на 2,3 млрд кубических футов в день, а предложение останется неизменным. В 2025 году, как прогнозирует ведомство, предложение и спрос будут расти аналогичными темпами, но предложение все еще будет превосходить спрос.

Как прогнозирует управление, потребление природного газа для выработки электроэнергии в этом году на 11% превысит среднее значение за предыдущие пять лет. По мнению EIA, потребление немного снизится в промышленном секторе.

Добыча природного газа в США и его импорт в 2022 и 2023 году превзошли рост спроса.

"Мы предполагаем, что запасы газа в 2024 и 2025 году останутся высокими по сравнению со средним значением за предыдущие пять лет", — добавили в EIA.

Как отметило управление, если добыча сырой нефти в США окажется меньше ожиданий, это приведет к сокращению добычи природного газа ниже текущих прогнозов.