ВЕНА, 12 фев — ПРАЙМ. Австрийская OMV заявила РИА Новости, что при необходимости сможет поставлять своим клиентам в Австрии на 100% нероссийский газ. EIA прогнозирует рост средних цен на природный газ в США в 2024 и 2025 г

Министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер заявила журналистам, что власти республики намерены рассмотреть возможность выхода из газовых контрактов между OMV и "Газпромом".

"OMV всегда соблюдает требование о санкциях и закон, и уже последовательно диверсифицирует источники природного газа для всех своих контрактных клиентов. При необходимости OMV может поставлять своим клиентам в Австрии на 100% нероссийский газ", — прокомментировали представители австрийского нефтегазового концерна OMV планы Минэнерго республики по расторжению контракта на поставку российского газа.

Также представители концерна указали РИА Новости, что российский газ не подпадает под санкции ЕС, для отказа от него властям Австрии нужно создать правовую основу.

При этом представители компании не стали комментировать возможные финансовые потери австрийской стороны, отметив, что "контракты OMV на поставку газа являются предметом конфиденциальности обеих сторон".

Ранее сообщалось, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года.