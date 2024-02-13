БАКУ, 13 фев — ПРАЙМ. Объем экспорта природного газа из Азербайджана в Европу в январе этого года составил 1,1 миллиарда кубометров, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, следует из отчетных данных, опубликованных министром энергетики республики Парвизом Шахбазовым. Азербайджан за месяц поставил в Россию три миллиона яиц

"В январе текущего года экспорт природного газа из Азербайджана увеличился почти на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 1,1 миллиарда кубометров экспортировано в Европу. За этот период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 0,4 миллиарда кубометров газа", — написал Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

В январе 2023 года, по данным минэнерго республики, экспорт азербайджанского газа в Европу составил 1 миллиард кубометров. В целом в январе прошлого года экспорт газа республики достиг 2,2 миллиарда кубометров.