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Азербайджан нарастил экспорт газа в Европу
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Объем экспорта природного газа из Азербайджана в Европу в январе этого года составил 1,1 миллиарда кубометров, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2023 года,... ПРАЙМ, 13.02.2024
энергетика, новости, газ, азербайджан, европа, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 13 фев — ПРАЙМ. Объем экспорта природного газа из Азербайджана в Европу в январе этого года составил 1,1 миллиарда кубометров, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, следует из отчетных данных, опубликованных министром энергетики республики Парвизом Шахбазовым.
"В январе текущего года экспорт природного газа из Азербайджана увеличился почти на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 1,1 миллиарда кубометров экспортировано в Европу. За этот период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 0,4 миллиарда кубометров газа", — написал Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.
В январе 2023 года, по данным минэнерго республики, экспорт азербайджанского газа в Европу составил 1 миллиард кубометров. В целом в январе прошлого года экспорт газа республики достиг 2,2 миллиарда кубометров.