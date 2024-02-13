МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цены на природный газ в США во вторник упали примерно на 5% и достигли минимума за три с половиной года. Этому способствовали близкая к рекордным максимумам добыча, обширные запасы, метеопрогнозы, указывающие не потепление, а также снижение прогнозов спроса в системе теплоснабжения на следующей неделе в сравнении с предыдущими оценками.

Трейдеры также отметили, что поставки газа на экспортные СПГ-терминалы останутся низкими, пока закрыт терминал Freeport в Техасе.

Сочетание близких к рекордным уровней добычи, более теплой, чем обычно, погоды и низкого спроса на отопление этой зимой (за исключением периода резкого похолодания в середине января) позволило коммунальным службам оставить больше газа в хранилищах.

Аналитики полагают, что текущий уровень запасов примерно на 15% выше обычного для этого времени года.

Трейдеры отмечают, что низкие цены на газ обычно мотивируют электростанции на то, чтобы сжигать газ вместо угля, а производителей — сокращать буровые работы. Но даже если компании будут ограничивать добычу газа, его объемы все равно будут расти из-за высоких цен на нефть, стимулирующих поиск дополнительных источников нефти в сланцевых бассейнах, например в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико и в Баккеновской формации в Северной Дакоте. Природный газ является побочным продуктом добычи нефти на этих сланцевых месторождениях.

"Многие производители газа надежно захеджированы и ждут бума спроса на СПГ со следующего года. Они не собираются сокращать поставки в преддверии такой долгожданной возможности", — указали аналитики консалтинговой фирмы EBW Analytics Group.

При этом, по их словам, "экстремальное падение цен может вынудить производителей действовать, что сократит предложение в межсезонье, когда спрос очень низкий… одного лишь замедления процесса заканчивания новых скважин может быть достаточно, чтобы сбалансировать рынок природного газа".

Этот процесс, вероятно, уже начался: согласно федеральным данным, американские производители в январе пробурили лишь 850 нефтегазовых скважин, что является минимумом с февраля 2022 года, и подготовили к эксплуатации лишь 863 скважины — также минимум с февраля 2022 года.

К 15.32 по Гринвичу мартовские фьючерсы на газ на NYMEX подешевели на 9 центов, или на 5,1%, до 1,678 доллара за млн БТЕ. Цена этих контрактов на закрытии торгов может оказаться самой низкой с июля 2020 года второй день подряд.

Таким образом, мартовские фьючерсы могут снизиться примерно на 20% за последние шесть сессий.

Согласно данным LSEG, средняя добыча газа в 48 континентальных штатах США за истекший период февраля достигла 105,8 млрд кубических футов в день против 102,1 в январе. Это все еще ниже зафиксированного в декабре месячного максимума в размере 106,3 млрд кубических футов.

Метеорологи прогнозируют, что в 48 континентальных штатах США в субботу и воскресенье (17-18 февраля) температура перейдет от превышающих норму значений к показателям ниже нормы, а затем, 19-28 февраля, вернется к норме или будет выше нормы.

На фоне ожидаемого сезонного похолодания в LSEG прогнозируют, что на следующей неделе спрос на газ в 48 континентальных штатах с учетом экспорта составит 129,0 млрд кубических футов в день против 124,0 млрд кубических футов на этой неделе. Прогноз на следующую неделю оказался ниже вчерашней оценки LSEG.

Поставки газа на семь крупнейших американских СПГ-терминалов за истекший период февраля составили в среднем 13,6 млрд кубических футов в день против 13,9 млрд кубических футов в день в январе и 14,7 млрд кубических футов в день в декабре.

Аналитики полагают, что поставки газа на американские терминалы СПГ, скорее всего, не вернутся к рекордным уровням, пока примерно в середине или конце февраля завод СПГ Freeport в Техасе вновь не заработает на полную мощность.