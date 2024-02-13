МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Вена может отказаться от российского газа из-за механизма европейской солидарности, но для Австрии это будет значительным экономическим ударом, а для "Газпрома" — потерей важного традиционного рынка сбыта, таким мнением поделился в беседе с РИА Новости аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Австрийская OMV заявила, что сможет поставлять на 100% нероссийский газ

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер 12 февраля заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. РИА Новости направило запрос в "Газпром".

ПЕРВАЯ ЗАПАДНАЯ СТРАНА С СОВЕТСКИМ ГАЗОМ

Австрия стала первой в Западной Европе страной, в которую пошел советский газ, отметил эксперт. Республика заключила с СССР контракт на поставки голубого топлива более полувека назад – в 1968 году. Основным деловым партнером "Газпрома" в Австрии было одно из крупнейших предприятий страны – OMV.

Экономика Австрии примерно с середины 2000-х годов в среднем росла лучше, чем экономики многих других стран Евросоюза, включая зачастую и Германию, и Францию, обратил внимание собеседник агентства. Среди причин такого роста он назвал гарантированные объемы недорогого газа.

Эксперт добавил, что Австрия является крупным промышленным центром, там развита химическая промышленность, сталелитейная и бумажная отрасли. Например, по производству стали республика занимает 23-е место в мире, бумаги – 20-е место в мире. "А сталь и бумажная промышленность требуют больших объемов газа. За счет чего эти отрасли развиваются и Австрия продолжает свой экономический рост — за счет дешевых поставок с востока", – подчеркнул он.

ЭНЕРГОКРИЗИС ПРОШЕЛ МИМО АВСТРИИ

Энергетический кризис, когда цены на газ, электроэнергию в 2021-2022 годах росли "до заоблачных высот", стал притчей во языцех в Европе, продолжил эксперт. По статистике Евростата, за первое полугодие 2023 года цены на электроэнергию в Австрии выросли на 18%, в то время как в Германии – на 26%, Румынии – на 77%, Прибалтике – на 70-80%, а в Нидерландах – сразу на 953%, указал он.

"Для Австрии энергокризис и последующая деиндустриализация как бы прошли практически мимо, особняком стоят", – сказал эксперт. Объемы потери производства "совсем небольшие", промышленность пострадала не так сильно, как в Германии, а потребление газа снизилось в основном за счет экономии в коммунальном секторе, добавил Капитонов.

Несмотря на то, что Вена прошла энергетический кризис менее болезненно, чем другие страны Евросоюза, спрос на газ там снижался и в 2022, и в 2023 году, отметил эксперт. За последние два года у Австрии "выпало" из энергобаланса порядка 1,5–2 миллиардов кубометров, и это "достаточно большие цифры". Если в 2021 году австрийцы потребляли около 9 миллиардов кубометров, то в 2023 году – примерно 7,3 миллиарда кубометров, уточнил он.

АЛЬЕРНАТИВНЫЙ ГАЗ ДОРОЖЕ

Вена может отказаться от газа из России, так как в Европе есть так называемый механизм солидарности, отметил собеседник агентства. "Если Брюссель считает, что всем странам Евросоюза необходимо заканчивать сотрудничество с Россией, наверное, тогда из солидарности все страны Евросоюза будут вынуждены это сделать", – объяснил он.

Австрия благодаря российскому газу прошла и ковид, и энергетический кризис, и деиндустриализацию Европы "сравнительно легко", продолжил Капитонов. Если она сейчас откажется от газа из России, то экономические последствия для страны будут серьезными, альтернативы будут дороже и снизят австрийскую конкурентоспособность, считает он.

"Разорвать все эти связи из-за механизма европейской солидарности можно, но для Австрии это будет значительным экономическим ударом, а для "Газпрома" — потерей важного традиционного рынка сбыта", – заключил эксперт.