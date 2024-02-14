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На главной линии газопровода Ирана произошел взрыв
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Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в иранском городе Боруджен, информации о пострадавших нет. Об этом сообщало местное информационное... ПРАЙМ, 14.02.2024
энергетика, экономика, новости, газ, иран, газопровод, взрыв
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в иранском городе Боруджен, информации о пострадавших нет. Об этом сообщало местное информационное агентство Mehr, ссылаясь на данные пожарной службы республики.
Как говорится в сообщении, "ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны". Добавляется, что данных о пострадавших пока нет.
Пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа", заявил мэр Боруджена Фатах Кареми, добавив, что на месте работают спасательные и пожарные бригады. Вместе с тем он отметил, что в настоящий момент подача газа из Боруджена в другие районы Ирана приостановлена.
Главная газопроводная линия Ирана, она же линия 65, расположена между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен.