МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Взрыв и последовавший за ним пожар произошел на главной линии газопровода в иранском городе Боруджен, информации о пострадавших нет. Об этом сообщало местное информационное агентство Mehr, ссылаясь на данные пожарной службы республики. Посол в Тегеране рассказал, от чего больше всего пострадала экономика Ирана

Как говорится в сообщении, "ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны". Добавляется, что данных о пострадавших пока нет.

Пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа", заявил мэр Боруджена Фатах Кареми, добавив, что на месте работают спасательные и пожарные бригады. Вместе с тем он отметил, что в настоящий момент подача газа из Боруджена в другие районы Ирана приостановлена.

Главная газопроводная линия Ирана, она же линия 65, расположена между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен.