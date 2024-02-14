МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия при формировании общего рынка природного газа нашли решения по наиболее чувствительным вопросам, затрагивающим национальные интересы, заявил глава минэнерго республики Виктор Каранкевич. Российский газ вернулся в Чехию, несмотря на заявления властей, пишет СМИ

"На уровне правительств и профильных министерств были найдены развязки, в том числе по наиболее чувствительным, затрагивающим национальные интересы вопросам", — сказал министр на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по энергетике в Витебске. Его слова приводит пресс-служба белорусского минэнерго в Telegram-канале.

Каранкевич сообщил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми главами двух государств, определены ценовые условия по поставкам российского природного газа в республику на период с 2023 по 2025 годы включительно. "Цена на газ для Беларуси достаточно комфортная на данном этапе формирования объединенного рынка газа Союзного государства", — отметил глава минэнерго.

По его словам, с российскими коллегами у Минска "есть взаимопонимание по вопросам дальнейшего развития интеграционных процессов в газовой сфере". "Основная задача на предстоящий период — согласование принципов работы объединенного рынка газа с целью дальнейшего сближения ценовых условий, условий хозяйствования для субъектов двух стран и перевода достигнутых договоренностей в практическую плоскость реализации", — сообщил Каранкевич.