2024-02-14T13:41:28+03:00
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Запасы газа в Европе достигли рекордного для середины февраля значения
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Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе составляют 67,87%, а в натуральном выражении — 73,7 миллиарда кубометров, и это рекорд для середины февраля, следует из... ПРАЙМ, 14.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе составляют 67,87%, а в натуральном выражении — 73,7 миллиарда кубометров, и это рекорд для середины февраля, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора газа из хранилищ — первой декады ноября — уменьшился к настоящему моменту на 36,6 процентного пункта. Сейчас, по состоянию на газовые сутки 12 февраля (завершились утром 13 февраля), европейские хранилища заполнены на 67,87%, что на 15,3 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 73,7 миллиарда кубометров. Это примерно на 16,8 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 1,5 миллиарда больше, чем в прошлом году.
За три месяца с начала отопительного сезона европейские потребители выбрали около 37 миллиардов кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась на 17,8 миллиарда кубометров.