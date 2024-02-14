МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах упали в среду на прогнозах более теплой погоды, обильном предложении и высоком уровне запасов в хранилищах.

По состоянию на 10.03 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с понижением на 0,65 евро, по 24,80 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.

Ранее контракты опустились до 24,77 евро за мегаватт-час, самого низкого уровня с июня 2023 года.

Апрельские фьючерсы потеряли 0,69 евро и торговались по 25,11 евро за мегаватт-час.

Контракты с поставкой на следующий день в Великобритании упали на 1,6 пенса, до 60,40 пенса за терм, а ближайшие фьючерсы — на 1,12 пенса, до 61,07 пенса за терм.

Аналитики LSEG ожидают падения потребления природного газа в северо-западных регионах Европы в четверг, на 413 гигаватт часов в день.

"Слабое потребление обусловлено весьма теплой для этого сезона погодой, температуры воздуха превышают норму на 7 градусов Цельсия. Четверг обещает быть самым теплым днем", — сказал аналитик LSEG Ульрих Вебер.

Хранилища в Европе заполнены почти на 67%, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

"Наши оценки не предполагают серьезного ограничения предложения в краткосрочной перспективе…и учитывая сильный понижательный импульс, дальнейшее падение цен вероятно", — пишут аналитики Morgan Stanley.

По их мнению, уровень запасов к концу зимы все же окажется немного ниже, чем прогнозировалось ранее, учитывая более значительное, чем предполагалось, расходование запасов в январе и сокращение поставок из-за ремонтных работ на объектах газовой инфраструктуры.

"К концу зимы хранилища будут заполнены на 51%, а не на 53%, как прогнозировалось ранее. В прошлом году по состоянию на конец сезона запасы находились на уровне 56%", — отметили аналитики Morgan Stanley.

Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,32 евро, по 56,11 евро за тонну.