МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. США стали крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в прошедшем году, отгрузив за рубеж 86 миллионов тонн, что составило более 21% всего мирового экспорта, говорится в ежегодном обзоре компании Shell, посвященном сжиженному природному газу (СПГ) — LNG Outlook 2024. Белый дом выступил против либерализации экспорта СПГ

"США стали крупнейшим экспортером СПГ в 2023 году, отгрузив 86 миллионов тонн", – говорится в отчете.

Кроме того, примерно по 80 миллионов тонн экспортировали Катар и Австралия, больше 30 миллионов тонн – Россия, чуть меньше – Малайзия.

Общий объем мировой торговли СПГ в прошлом году оценивается на уровне 404 миллионов тонн. Таким образом, доля поставок из США превышает 21%, а у Катара и Австралии – около 20% на каждого.

Уточняется, что Европа импортировала более 120 миллионов тонн СПГ. "Китай вновь занял первое место по импорту, развивающиеся страны Азии демонстрируют потенциал роста", – также говорится в обзоре. При этом данные об объемах этих закупок не приводятся.

Китай нарастил импорт СПГ на 7,9 миллиона тонн, Германия – на 4,6 миллиона тонн, Нидерланды – на 4,1 миллиона тонн. В то же время Япония снизила импорт этого топлива на 6 миллионов тонн, Великобритания – на 4,3 миллиона, а Франция – на 3,5 миллиона тонн.