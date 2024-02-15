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"Вынуждает обогащать Россию". Спикер Джонсон раскритиковал решение Байдена
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Инициированная президентом США Джо Байденом приостановка лицензий на экспорт СПГ вредит Америке и играет на руку России, — такое мнение в беседе с Forbes высказал спикер палаты... ПРАЙМ, 15.02.2024
новости, экономика, мировая экономика, энергетика, газ, сша, майк джонсон, джо байден, спг, европа, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Инициированная президентом США Джо Байденом приостановка лицензий на экспорт СПГ вредит Америке и играет на руку России, — такое мнение в беседе с Forbes высказал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.
Он подверг решение Байдена по СПГ жесткой критике: "Президент приостановил получение разрешений на экспорт сжиженного природного газа. Почему? Зачем ему это делать? Это совершенно контрпродуктивно для нашей страны и опасно… Мы стараемся экспортировать его по всему миру. Но он (Байден — прим. ред.) тормозит работу экспортных терминалов СПГ".
По словам Джонсон, выдача разрешений на экспорт была приостановлена ради "умиротворения радикальных климатических активистов", и за это Соединенным Штатам придется заплатить большую цену, потому что в результате "создателям рабочих мест и производителям энергии придется приостановить свои проекты".
"Тысячи рабочих мест в США окажутся под угрозой, а нашим партнерам в Европе, которым обещали альтернативу российской энергии, теперь придется закупать топливо из Москвы. Они будут набивать карманы Путина", — прогнозирует Джонсон.
В заключение он повторил свой последний тезис: "Если мы не будем отправлять американский СПГ нашим друзьям и союзникам в этой части мира, им придется ехать за ним в Москву".