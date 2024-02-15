МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Инициированная президентом США Джо Байденом приостановка лицензий на экспорт СПГ вредит Америке и играет на руку России, — такое мнение в беседе с Forbes высказал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. Байден сделал неожиданное заявление о Путине

Он подверг решение Байдена по СПГ жесткой критике: "Президент приостановил получение разрешений на экспорт сжиженного природного газа. Почему? Зачем ему это делать? Это совершенно контрпродуктивно для нашей страны и опасно… Мы стараемся экспортировать его по всему миру. Но он (Байден — прим. ред.) тормозит работу экспортных терминалов СПГ".

По словам Джонсон, выдача разрешений на экспорт была приостановлена ради "умиротворения радикальных климатических активистов", и за это Соединенным Штатам придется заплатить большую цену, потому что в результате "создателям рабочих мест и производителям энергии придется приостановить свои проекты".



"Тысячи рабочих мест в США окажутся под угрозой, а нашим партнерам в Европе, которым обещали альтернативу российской энергии, теперь придется закупать топливо из Москвы. Они будут набивать карманы Путина", — прогнозирует Джонсон.



В заключение он повторил свой последний тезис: "Если мы не будем отправлять американский СПГ нашим друзьям и союзникам в этой части мира, им придется ехать за ним в Москву".