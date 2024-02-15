БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Нужно найти решение для стран Евросоюза, которые закупают газ через Украину, заявила Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон. Цены на газ в Европе снижаются на фоне благоприятной погоды

"С учетом нашим ожиданий, мы сможем найти решения для государств, которые по-прежнему получают газ, поступающий транзитом через Украину. Мы сможем использовать систему газохранилищ на Украине для хранения и газа и для реверсных поставок", — сказала еврокомиссар, выступая в четверг перед депутатами Европарламента.

Ранее сообщалось, что Кадри уведомила Украину о незаинтересованности ЕС в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

При этом транзитный договор предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.