МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Заявление Брюсселя о незаинтересованности в поставках российского газа через Украину "довольно ожидаемо", а если в конце 2024 года контракт не будет продлен, украинская газотранспортная система превратится "в груду ржавого металлолома" и маршрута через Украину не станет, таким мнением поделился в беседе с РИА Новости аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. ЕК пообещала решить проблемы стран, покупающих российский газ

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента ранее в четверг сообщила, что ЕС не видит необходимости в продлении транзитного договора о поставках газа из России через Украину, который истекает в конце года.

"На мой взгляд, заявление о незаинтересованности продлевать транзит российского газа через Украину довольно ожидаемо", — отметил Капитонов. По его мнению, глубина противоречий между Европой и Россией слишком велика, чтобы сотрудничество продолжалось как и раньше.

"Интересно, а ЕС у Украины спросил, хочет ли сама Украина прекращения транзита?" — продолжил эксперт. Договор предусматривает условия ship-or-pay. Это означает, что если "Газпром" поставит меньше газа, то объемы все равно будут оплачиваться по максимальной ставке контракта, объяснил он. Транзит российского газа для Украины выгоден, подчеркнул Капитонов.

"Кроме того, без получения денег за транзит очевидно, что украинская газотранспортная система совсем скоро превратится в груду ржавого металлолома, потому что газовый рынок Украины деградирует. Мы понимаем, что боевые действия не стимулируют рост потребления газа в стране", — добавил собеседник агентства. Если не продлевать контракт, то маршрута через Украину "не станет", заключил он.

Украинский маршрут — одна из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу, которая получает по нему около 15 миллиардов кубометров в год.