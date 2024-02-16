РИМ, 16 фев — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni нарастила добычу углеводородов в последнем квартале прошлого года на 6% в годовом выражении, говорится в ее пресс-релизе. Eni может удвоить свою добычу газа в Индонезии, заявили в компании

"В четвертом квартале 2023 года добыча углеводородов возобновила тенденцию роста, достигнув 1,71 миллиона баррелей в сутки, что на 6% больше по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. В годовом исчислении добыча достигла 1,66 миллиона баррелей в сутки, что является максимальным целевым показателем по сравнению с объявленным целевым диапазоном", — заявила компания в пояснительном коммюнике к статистике.

За год рост добычи составил 3%.

"Две тысячи двадцать третий год стал для Eni еще одним годом прекрасных результатов, несмотря на неопределенный и нестабильный сценарий. Мы добились отличных финансовых и операционных результатов, продвигаясь в нашей стратегии создания ценности, декарбонизации и одновременно гарантируя стабильность и надежность поставок энергоносителей" — заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.

Также, согласно заявлению, Eni завершила прошлый год со скорректированной операционной прибылью в 13,8 миллиарда евро, что на 32% меньше, чем в 2022 году, и скорректированной чистой прибылью в 8,3 миллиарда, что на 38% меньше, чем в 2022 году. Чистая прибыль составила 4,7 миллиарда по сравнению с 13,3 миллиарда в 2023 году (-66%).