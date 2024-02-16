МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах подросли в пятницу на фоне незначительного сокращения поставок из Норвегии, а также прогнозов небольшого похолодания в Великобритании. Тем не менее на следующей неделе котировки могут снизиться.

Согласно данным LSEG, по состоянию на 09.32 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с повышением на 0,10 евро, по 25,10 евро за мегаватт-час. Контракты с поставкой на следующий день торговались с повышением на 0,23 евро, по 24,73 евро за мегаватт-час.

В Великобритании фьючерсы с поставкой на следующий день торговались с повышением на 0,70 пенса, по 60,70 пенса за терм.

Аналитик LSEG Юрий Онишкив отмечает, что котировки получают некоторую поддержку из-за сбоя в работе газоперерабатывающего завода Kollsnes, в результате которого экспортные поставки газа из Норвегии сократились на 23 млн кубометров в день, а также прогноза небольшого похолодания в Великобритании в марте.

Тем не менее в недельном аналитическом отчете LSEG отмечается, что на следующей неделе цены на газ могут быть склонны к снижению.

"После прорыва ниже отметки 25,00 евро за мегаватт-час вполне возможно, что котировки испытают на прочность прошлогодний минимум 22,70", — пишут аналитики LSEG.

Аналитики Energy Aspects тоже ожидают дальнейшего снижения цен на газ, ссылаясь на солидный уровень запасов, а также более низкие цены на уголь и углеродные выбросы. Это означает, что газ может торговаться на более низких уровнях, не стимулируя более активного его использования в энергетическом секторе.

Текущий уровень запасов газа в хранилищах Европы составляет 65,94%. Это самый высокий показатель для февраля как минимум с 2011 года, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

Между тем темпы отбора газа из хранилищ Rehden, Katharina и Wolfersberg, находящихся в управлении Trading Hub Europe (THE), выше, чем из других хранилищ, отмечают аналитики LSEG.

Это может свидетельствовать о том, что THE пытается избавиться от страховочного запаса в объеме 37,5 тераватт-час, сформированного в соответствии с немецким Законом об энергетической промышленности после энергетического кризиса 2022 года, что будет оказывать дополнительное понижающее давление на котировки, добавляют они.

Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,69 евро, по 57,22 евро за тонну.