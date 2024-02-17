МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Израиль стоит за взрывами на линиях крупнейшего газопровода в Иране, произошедшими 14 февраля, пишет газета New York Times со ссылкой на двух неназванных западных чиновников и военного теоретика, близкого к Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Пушков высказал мнение о возможности войны между США и Ираном

"Израиль на этой неделе произвел скрытное нападение на два крупных газопровода в Иране", — утверждает издание.

Как сообщил газете один из западных чиновников, удары по газопроводу носили скорее символический характер и служили предупреждением иранским властям о возможностях Израиля в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Кроме того, западные чиновники заявили, что Израиль также стоит за взрывом, произошедшим в четверг на заводе в пригороде Тегерана.

При этом издание отмечает, что неизвестно, каким образом были нанесены удары по линиям газопровода — при помощи дрона со взрывчаткой или другим способом. Газета отмечает, что взрывы произошли одновременно.

По словам иранского источника газеты, власти Ирана также полагают, что за атакой стоял Израиль, поскольку газопровод регулярно патрулируют военнослужащие КСИР, из-за чего удар становится сложной задачей, требующей тщательного планирования и содействия лиц, находящихся на иранской территории.

В среду информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики передавало, что взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главной линии газопровода в городе Боруджен в центре Ирана.

В четверг иранское информационное агентство Fars сообщило о пожаре, произошедшем в пригороде Тегерана на предприятии по производству химических растворителей. По словам главы пожарной службы, пожар возник из-за топливных баков, в которых могла произойти утечка.