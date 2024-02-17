МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года заняла третье место по объемам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан: экспорт превысил 348 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. ЕК пообещала решить проблемы стран, покупающих российский газ

В прошлом году Турция приобретала газ у 21 страны. Причем на пятерку лидеров по поставкам этого топлива Стамбулу — Алжир, США, Россию, Казахстан и Нигерию — пришлось 99,78% от всего импорта в 2,21 миллиарда долларов.

При этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом покупки газа Турцией в денежном выражении снизились на 9%, до 2,21 миллиарда долларов, а в физических объемах, наоборот, выросли почти вдвое — до 3,9 миллиона тонн.

Второй год подряд главными экспортерами газа в Турцию остаются Алжир и США, поставившие 1,8 миллиона тонн на 1 миллиард долларов и 1,1 миллиона тонн на 628 миллионов долларов соответственно. Россия же по итогам прошлого года сместила с третьего места Казахстан, нарастив поставки в физическом выражении втрое — до 629 тысяч тонн, а в денежном — в 2,4 раза, до более 348 миллионов долларов.

Занявший четвертое место Казахстан экспортировал в Турцию почти 265 тысяч тонн сырья на 155 миллионов долларов, а Нигерия, поднявшаяся за год на пятое с шестого места — 105,4 тысячи тонн на почти 60 миллионов долларов.

Кроме того, за год свои поставки газа в Турцию прекратили Франция, Румыния, Тунис, Ирак и Дания, а начали — Южная Корея, Греция, Иран, ОАЭ и Гонконг.