МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Израиль ответственен за взрывы на линиях крупнейшего газопровода в Иране, сообщает издание New York Times, ссылаясь на двух пожелавших остаться анонимными западных чиновников и военного теоретика, близкого к иранскому Корпусу стражей исламской революции. Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России в пять раз

"Израиль на этой неделе произвел скрытное нападение на два крупных газопровода в Иране", — сообщается в статье.

Как отметил один из чиновников, атака была скорее символической, однако она стала предупреждением Тегерану о возможностях Израиля в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Более того, по данным газеты, каким именно образом газоровод был атакован — взврывчаткой или другим способом — пока неизвестно. Но взрывы в нескольких местах прогремели одновременно.

Как подчеркнули собеседники NYT, Израиль ответствен и за взрыв, произошедшим 15 февраля на заводе в пригороде Тегерана.

Взрыв на главной газопроводной линии страны Ирана прогремел в городе Боруджен 14 февраля, там начался сильный пожар. На следующий день стало известно о пожаре на предприятии по производству химических растворителей в пригороде Тегерана. По словам главы пожарной службы, возгорание могло начаться из-за утечки в топливных баках.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.