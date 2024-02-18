МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Достаточно открутить вентиль и немцы "завтра начнут получать" газ, но руководство Германии этого не хочет, заявил президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в ФРГ по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока — 2". Немецкий депутат указал на пользу запуска "Северного потока — 2" для ФРГ

"Ну ладно, закрыли (транзит — ред.), почему-то не могут между собой договориться. Хорошо. Но "Северный поток — 2" можно? Можно. Вентиль открутите, скажите: "Мы хотим получать". Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят", — сказал он в интервью Павлу Зарубину, говоря о возможности поставок газа в Германию по "Северному потоку — 2". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

Путин отметил, что в России "вообще никого не надо просить, клянчить и унижаться".

"Северный поток — 2" — одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. "Северный поток — 1" разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, "Северного потока-2", но одна-то работает. Здесь вообще никого не надо просить, клянчить, унижаться и руки протягивать", — заявил глава государства.

По словам Путина, немецкая экономика может долго существовать и развиваться без российского газа.

"Она способна долго существовать и развиваться, и здесь никакой катастрофы не будет", — сказал он.

При этом президент РФ отметил, что фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные и глубокие, но утрачена конкурентоспособность.

"Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, очень такие основательные, глубокие. Просто утрачивается, или уже утрачена конкурентоспособность, в связи с тем, что она выстроена была на относительно, хочу это подчеркнуть, на относительно дешевых российских энергоносителях", — пояснил российский лидер.

Рассуждая о возможности поставок российского газа в Германию он также затронул роль Польши.

"Хотя их партнеры — немецкие — должны бы руки протягивать. Они и протягивают все время руки и за оружием, за деньгами. Как я уже говорил, всем хорошо известно, Польша получает, наверное, больше всех из общеевропейских фондов. А главный плательщик в эти фонды — это Германия", — заявил он.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.