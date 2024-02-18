МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Решение о запуске второй нитки газопровода через Украину зависит от Берлина, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его telegram-канале. Путин высказался о возможности поставок газа по "Северному потоку — 2"

Глава государства отметил, что он не понимает, в чем здесь проблема.

"В чем проблема-то открыть вторую нитку для Германии? Да пожалуйста. Нас-то в чем обвинять. То же самое и Польша. Через Польшу есть еще один маршрут. Ну и в конце концов, все зависит только от решения правительства Германии", — сказал он.