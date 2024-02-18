2024-02-18T13:23:10+03:00
2024-02-18T13:23:10+03:00
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2024
https://1prime.ru/gas/20240218/843102401.html
Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину
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Решение о запуске второй нитки газопровода через Украину зависит от Берлина, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его... ПРАЙМ, 18.02.2024
энергетика, экономика, новости, газ, россия, германия, украина, поставки газа, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Решение о запуске второй нитки газопровода через Украину зависит от Берлина, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его telegram-канале.
Глава государства отметил, что он не понимает, в чем здесь проблема.
"В чем проблема-то открыть вторую нитку для Германии? Да пожалуйста. Нас-то в чем обвинять. То же самое и Польша. Через Польшу есть еще один маршрут. Ну и в конце концов, все зависит только от решения правительства Германии", — сказал он.