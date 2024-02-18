2024-02-18T13:29:33+03:00
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2024
https://1prime.ru/gas/20240218/843102428.html
Путин назвал самого надежного партнера в сотрудничестве по энергоресурсам
Газ
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В сложившейся ситуации Турция оказалась самым надежным партнером в сотрудничестве по энергоресурсам, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео... ПРАЙМ, 18.02.2024
энергетика, новости, газ, россия, турция, поставки энергоресурсов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В сложившейся ситуации Турция оказалась самым надежным партнером в сотрудничестве по энергоресурсам, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале.
"Все время говорили — Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы все даем, пожалуйста. Самый надежный партнер оказались турки. Вот, через "Турецкий поток" идет", — сказал он.