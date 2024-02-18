МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В сложившейся ситуации Турция оказалась самым надежным партнером в сотрудничестве по энергоресурсам, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его Telegram-канале. Путин рассказал, кто может открыть вторую нитку газопровода через Украину

"Все время говорили — Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы все даем, пожалуйста. Самый надежный партнер оказались турки. Вот, через "Турецкий поток" идет", — сказал он.