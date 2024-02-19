АНКАРА, 19 фев — ПРАЙМ. Турецкая сторона не будет разглашать подробности переговоров с Москвой по цене и скидкам на газ, так как видит попытки СМИ манипулировать данной темой, сообщил РИА Новости источник в энергетическом секторе. Анкара решает проблемы с платежными переводами из России, сообщил источник

Россия по итогам 2023 года заняла третье место по объемам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан. Экспорт превысил 348 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Турецкие СМИ периодически публикуют сообщения о желании Анкары получить скидки на российский газ.

"Мы не будем разглашать детали наших переговоров, это касается двух стран, имеющих большой опыт по сотрудничеству в энергопоставках", — рассказал собеседник агентства.

"Мы видим попытки некоторых СМИ манипулировать данной темой", — добавил он.

Россия является одним из главных поставщиков газа в Турцию. Обе страны разрабатывают проект "газового хаба" для доставки российского газа в Европу через Турцию. Проблем с обеспечением газом в зимний период в Турции не предвидится, хранилища заполнены, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.