2024-02-19T08:14:28+03:00
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https://1prime.ru/gas/20240219/843104746.html
Анкара видит манипуляции по теме скидок на российский газ, сообщил источник
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Турецкая сторона не будет разглашать подробности переговоров с Москвой по цене и скидкам на газ, так как видит попытки СМИ манипулировать данной темой, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 19.02.2024
энергетика, новости, газ, турция, россия, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 19 фев — ПРАЙМ. Турецкая сторона не будет разглашать подробности переговоров с Москвой по цене и скидкам на газ, так как видит попытки СМИ манипулировать данной темой, сообщил РИА Новости источник в энергетическом секторе.
Россия по итогам 2023 года заняла третье место по объемам поставок газа в Турцию, обогнав при этом Казахстан. Экспорт превысил 348 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Турецкие СМИ периодически публикуют сообщения о желании Анкары получить скидки на российский газ.
"Мы не будем разглашать детали наших переговоров, это касается двух стран, имеющих большой опыт по сотрудничеству в энергопоставках", — рассказал собеседник агентства.
"Мы видим попытки некоторых СМИ манипулировать данной темой", — добавил он.
Россия является одним из главных поставщиков газа в Турцию. Обе страны разрабатывают проект "газового хаба" для доставки российского газа в Европу через Турцию. Проблем с обеспечением газом в зимний период в Турции не предвидится, хранилища заполнены, сообщил ранее министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.