МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. На Украине заявляют о нежелании продлевать действующий транзитный контракт на прокачку газа в Европу, но готовы обсуждать возможность продолжения транзита после 2024 года. ЕС также не проявляет интереса к продлению контракта. РБК выделяет три возможных сценария развития событий. Экспортеры ожидают роста мировой добычи газа в 2024 году

"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

При этом транзитный договор предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

РБК полагает, что возможно продление действующего транзитного контракта. При этом директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова пояснила изданию, что "в нормальных рыночных условиях переговоры по продлению транзита газа начинаются более чем за год до даты окончания договора".

"По понятным причинам сегодня коммуникации между "Газпромом" и "Нафтогазом" не осуществляются, поэтому нового транзитного договора, скорее всего, не будет", — отметила она. Анкара видит манипуляции по теме скидок на российский газ, сообщил источник

Аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов заявил РБК, что не видит возможности возврата к текущему статус-кво и продлению "Газпром" и "Нафтогазом" контракта на тех же самых условиях.

"Скорее переговоры могут быть более комплексные, и за стол сядут представители Центральной Европы или Брюсселя в целом по ЕС", — сказал он.

В качестве второго варианта РБК предлагает завершение контракта и прекращение транзита.

По мнению независимого эксперта по газу Александра Собко, с точки зрения баланса заместить 12 миллиардов кубометров российского газа, которые Евросоюз получил в прошлом году через Украину, "кажется не такой уж сложной задачей".

"Тем более что остается возможность одновременно чуть нарастить импорт по европейской нитке "Турецкого потока". Но в случае замены российского газа на фактически реверсные поставки СПГ возникают вопросы о наличии достаточных трубопроводных мощностей", — заявил он.

По словам эксперта Капитонова, прекращение транзита повлияет на цены, но за счет падения спроса в Евросоюзе, мер экономии газа и закупок у альтернативных поставщиков в целом преодолеть ситуацию возможно.

"При этом отдельные нишевые рынки придется спасать, ту же Австрию или Словакию, которым "Турецкий поток" не поможет. Для "Газпрома" при текущих ценах на газ потеря украинского транзита — это 4 млрд долларов в год, плюс потеря Австрии. Но "Газпром" явно уже сейчас поворачивается в сторону Востока и в целом к этому готов. А вот Украина остается в наихудшем положении. Даже если абстрагироваться от 1,5 млрд долларов, которые Киев получает от "Газпрома", без российского газа ее ГТС можно просто распилить и сдать в металлолом. Важное конкурентное преимущество будет потеряно, а план по использованию украинских ПХГ ситуацию не спасет", — полагает он. Киев получает деньги за транзит газа и называет РФ агрессором, заявил Путин

Третьим вариантом РБК видит завершение контракта с сохранением транзита на новых условиях. Эксперт Собко рассказал изданию, что если российские поставки сохранятся, то, вероятно, они будут идти на основе европейских механизмов бронирования газотранспортных мощностей со значительно большей, чем сейчас, гибкостью по срокам и объемам.

"Перенос точки сдачи-приемки на восточную границу Украины — также вполне вероятный сценарий, который политически удобен для всех трех сторон", — считает он.

По мнению Марии Беловой, чтобы поставки российского газа через Украину в ЕС продолжились, европейским компаниям следует согласовать с "Газпромом" либо перенос точки передачи права собственности на газ на восточную границу Украины, либо разрыв контракта.

Эксперт Капитонов считает, что возможен сценарий, при котором создадут механизм, предусматривающий передачу газа "Газпромом" на восточной границе Украины.

"А дальше с Киевом будут договариваться уже европейские операторы. При этом для "Газпрома" такой вариант — большой риск, поскольку контракты на поставку газа могут быть расторгнуты из-за нового транзитного контракта и смены точек сдачи, соответственно, и подхода к ценообразованию, так как компания будет вынуждена отдавать газ дешевле".