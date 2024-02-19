МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем в понедельник теряют 2,5%, впервые с 7 июня опустившись ниже 270 долларов за тысячу кубометров, эксперты ожидают сохранения нисходящего тренда в течение дня, следует из данных лондонской биржи ICE и оценок Energi Danmark. В ЕС пятый день подряд фиксируют снижение темпов отбора из газохранилищ

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск на уровне 272,2 доллара (–1,5%). А по состоянию на 13.15 мск их стоимость составляет 269,2 доллара (–2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 276,2 доллара за тысячу кубометров.

Ниже отметки в 270 долларов за тысячу кубометров цены опустились впервые с 7 июня.

"Главным событием пятницы на европейском газовом рынке стала остановка крупного норвежского газоперерабатывающего завода Kollsnes, что значительно сократило объемы норвежского экспорта на континент. Цены, тем не менее, снизились, так как этого события оказалось недостаточно, чтобы изменить общие медвежьи настроения на рынке, и на этой неделе вероятно дальнейшее снижение цен", – отметили в обзоре эксперты трейдинговой компании Energi Danmark. Уточняется, что в понедельник они ожидают сохранения нисходящего тренда.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам января текущего года – почти 340 долларов.