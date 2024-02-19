МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в понедельник обновили 8-месячные минимумы на фоне обильного предложения. В то же время прогнозы погоды, предполагающие похолодание на следующей неделе, обеспечивали некоторую поддержку котировкам.

Согласно данным LSEG, по состоянию на 09.17 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF торговались с понижением на 0,30 евро, по 24,35 евро за мегаватт-час. Ранее они опустились до 24,25 евро, в последний раз подобный уровень был зафиксирован в начале июня.

Более низкие цены стали результатом восстановления поставок из Норвегии, пишут аналитики Engie EnergyScan.

Производство на газоперерабатывающем заводе Kollsnes, а также работа проекта Mongstad в понедельник утром вернулись к нормальным темпам, согласно данным Gassco.

Однако до конца апреля загрузка производственных мощностей газоперерабатывающего завода Kaarstoe будет ограничена на 12,1 млн кубических метров в день вследствие ежегодных профилактических работ, сообщили в Gassco.

Незапланированное обслуживание объектов газовой инфраструктуры Норвегии остается фактором риска для рынка, как и темпы экспорта газа из России в страны Европы, который в 2023 году составил 26 млрд кубических метров, добавили аналитики Engie EnergyScan.

"Если прокачка (российского газа) резко уменьшится или остановится полностью, то это потребует увеличения потребления СПГ, и влияние на котировки будет довольно сильным, по крайней мере в начале", — полагают они.

Подземные хранилища газа в Европе заполнены на 65,43%, и это самый высокий уровень для текущего времени года как минимум с 2011 года, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

Контракты на природный газ с поставкой на следующий день потеряли 1,60 пенса и торговались по 57,40 пенса за терм. Контракты с поставкой в течение дня упали на 2,75 пенса, до 56,50 пенса за терм.

"Эта неделя обещает быть теплой, а затем, до конца месяца, температуры воздуха опустятся немного ниже сезонной нормы", — говорится в ежедневном отчете Auxilione.

Более холодные температуры воздуха поспособствуют восстановлению баланса на рынке, полагает Юрий Онишкив из LSEG.

Углеродные кредиты торговались с понижением на 1,90 евро, по 55,27 евро за тонну.