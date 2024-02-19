МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Норвежская Equinor договорилась с индийской компанией Deepak Fertilisers о поставках с 2026 года на ее новый завод по производству аммиака 0,65 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 15 лет, сообщила Equinor. Названы главные покупатели российского СПГ в Европе в 2023 году

"Компания Equinor и индийская компания Deepak Fertilisers, специализирующаяся на производстве удобрений и нефтехимической продукции, подписали 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа… которые начнутся в 2026 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Deepak будет использовать газ в основном в качестве сырья для производства аммиака на своем недавно введенном в эксплуатацию заводе по производству удобрений и нефтехимии. "Соглашение предусматривает ежегодную поставку около 0,65 миллиона тонн (около 9 ТВт*ч) СПГ в течение 15 лет", — добавляется в сообщении.

Компания Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd. (DFPCL) входит в число ведущих индийских производителей промышленных химикатов и удобрений. Один из ведущих производителей технической аммиачной селитры в мире, используемой в сельском хозяйстве в качестве удобрения.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.