МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака. Миру прогнозируют рекордный спрос на СПГ

"110 миллионов тонн — объем экспорта к 2030 году", — указано в материалах. В 2023 году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн.

В презентации Новака уточняется, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экспорта СПГ.

Начиная с 2021 года в РФ реализуется федеральный проект "Прорыв на рынки СПГ". Как указано в материалах Новака, в него входят Балтийский кластер, где планируется нарастить производство газа до 15 миллионов тонн к 2030 году с 2,2 миллиона тонн в 2023 году, Мурманский кластер (до 20 миллионов тонн в 2030 году, сейчас производство не ведется), Ямальский кластер (до 60 миллионов тонн с 20 миллионов тонн), Сахалинский кластер (до 15 с 11 миллионов тонн).