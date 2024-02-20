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2024
https://1prime.ru/gas/20240220/843116805.html
Новак раскрыл планы по увеличению экспорта СПГ к 2030 году
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Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака. "110 миллионов... ПРАЙМ, 20.02.2024
энергетика, новости, газ, россия, экспорт спг, александр новак
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака.
"110 миллионов тонн — объем экспорта к 2030 году", — указано в материалах. В 2023 году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн.
В презентации Новака уточняется, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экспорта СПГ.
Начиная с 2021 года в РФ реализуется федеральный проект "Прорыв на рынки СПГ". Как указано в материалах Новака, в него входят Балтийский кластер, где планируется нарастить производство газа до 15 миллионов тонн к 2030 году с 2,2 миллиона тонн в 2023 году, Мурманский кластер (до 20 миллионов тонн в 2030 году, сейчас производство не ведется), Ямальский кластер (до 60 миллионов тонн с 20 миллионов тонн), Сахалинский кластер (до 15 с 11 миллионов тонн).