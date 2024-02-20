МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Сахалинском кластере к 2030 году будет обеспечен его плановым наращиванием на проекте "Сахалин-1", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международной выставки-форума "Россия". Миру прогнозируют рекордный спрос на СПГ

"У нас есть заявленные проекты "Сахалин-1". В планах есть, никто не отказывался от таких планов", — ответил он на вопрос, за счет чего планируется рост производства СПГ в Сахалинском кластере к 2030 году.

В презентации Новака, ранее представленной им на пленарной сессии Дня энергетики, указывалось, что производство СПГ в Сахалинском кластере планируется нарастить с 11 миллионов тонн в 2023 году до 15 миллионов в 2030 году.