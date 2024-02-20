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2024-02-20T13:09:10+03:00
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Новак рассказал о росте производства СПГ на Сахалине
Газ
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Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Сахалинском кластере к 2030 году будет обеспечен его плановым наращиванием на проекте "Сахалин-1", сообщил журналистам... ПРАЙМ, 20.02.2024
энергетика, новости, газ, александр новак, сахалин — 1, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Сахалинском кластере к 2030 году будет обеспечен его плановым наращиванием на проекте "Сахалин-1", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международной выставки-форума "Россия".
"У нас есть заявленные проекты "Сахалин-1". В планах есть, никто не отказывался от таких планов", — ответил он на вопрос, за счет чего планируется рост производства СПГ в Сахалинском кластере к 2030 году.
В презентации Новака, ранее представленной им на пленарной сессии Дня энергетики, указывалось, что производство СПГ в Сахалинском кластере планируется нарастить с 11 миллионов тонн в 2023 году до 15 миллионов в 2030 году.