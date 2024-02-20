МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий снизить дополнительный НДПИ для "Газпрома" и его аффилированных компаний, а также для независимых производителей газа. Путин подчеркнул вклад "Газпрома" в технологический суверенитет России

Первоначальная редакция касалась лишь освобождения от НДС услуг оператора углеродных единиц. Однако во вторник в рамках второго чтения Госдума одобрила поправки к документу, которые касаются НДПИ на газ, поставляемый структурами "Газпрома" и независимыми производителями.

Госдума 17 ноября 2023 года приняла закон, предусматривавший дополнительное увеличение с 1 января текущего года НДПИ на газ в целях изъятия дополнительных доходов газодобывающих компаний, полученных в связи с опережающей индексацией оптовых цен на газ, поставляемый на внутренний рынок. Но это не касалось газа, поставляемого населению, ТЭЦ, котельным, а также организациям, осуществляющим переработку попутного нефтяного газа, перепродажу приобретенного газа.

А 28 ноября ФАС своим приказом расширила категории предприятий, которым не индексируются тарифы на газ, поясняла в понедельник на заседании думского комитета по бюджету и налогам его первый зампред Ольга Ануфриева. Газ, который идет этим предприятиям, уже не учитывается при расчете НДПИ, отмечала она.

В свою очередь замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснял, что некоторые промышленные предприятия используют закупаемый газ также для тепло- и электроснабжения населенных пунктов, в которых они по сути являются градо- или поселкообразующими организациями – соответственно, эти объемы газа также выведены из-под индексации. В связи с этим в Налоговом кодексе уточняются объемы газа, в отношении которых есть индексация и будет начисляться дополнительный НДПИ.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм по НДС, которые начнут действовать позже. При этом положения по НДПИ будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Срочность в их принятии возникла, поскольку отчетность по НДПИ за январь должна быть представлена до 25 февраля. Компании ждут этого закона, чтобы "излишняя налоговая нагрузка, которая возникла, была без всяких возвратов подкорректирована", объясняла Ануфриева.

"Закон позволит снизить риски необоснованного роста налоговых платежей для соответствующих компаний, что может стимулировать их деятельность и развитие. А развитие отраслей, связанных с производством и использованием газа, способствует улучшению качества жизни населения, обеспечению энергетической безопасности страны и сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду", — прокомментировал РИА Новости член бюджетного комитета Госдумы Никита Чаплин.