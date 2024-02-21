МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В Европе на фоне заявлений Киева по будущему контракта о транзите российского газа не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Газовый транзит между Россией и Украиной могут продлить, пишут СМИ

"Вне зависимости от политической конъюнктуры Россия остается надежным поставщиком природного газа странам, заинтересованным в устойчивых поставках этого наиболее экологичного ископаемого топлива, а российские компании продолжают исправно выполнять свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках истекающего 31 декабря 2024 года пятилетнего контракта по транзиту газа через территорию Украины", — сказал Галузин.

Он отметил, что из Киева звучат заявления о нежелании вести переговоры с Россией о продлении действующего контракта, но "в то же время в Европе пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе".

"Россия, в свою очередь, и далее намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере с теми странами, которые в этом заинтересованы",- заключил дипломат.

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину на ГИС "Суджа" — 41,5 миллиона кубометров на 18 февраля.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.