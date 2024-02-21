МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Падение биржевых цен на газ в США до рекордно низких уровней может в ближайшие месяцы привести к сокращению буровой активности и, как следствие, к снижению добычи там, заявил РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. "Газпром экспорт" попросил запретить "дочке" Gasunie судиться в Нидерландах

Биржевые цены на природный газ в США в последнее время существенно снижаются. Последние дни котировки Henry Hub находятся на рекордно низком уровне с июля 2020 года — ниже отметки в 60 долларов за тысячу кубометров.

"Американская газовая отрасль характеризуется существенной гибкостью, с высокой вероятностью падение цен приведет к сокращению буровой активности и, соответственно, снижению добычи в ближайшие месяцы, что, в свою очередь, подтолкнет котировки к росту", — сказал собеседник агентства.

Снижение цен на газ в США до рекордно низких уровней, по мнению Тимонина, обусловлено рядом факторов. Со стороны спроса ключевым из них являются погодные условия: на фоне теплой зимы в США потребление на нужды генерации тепла и электроэнергии сократились. Со стороны предложения, напротив, в прошедшие месяцы наблюдался рост добычи, в результате чего на рынке сформировался существенный профицит.

Кроме того, "психологический" эффект на настроения участников торгов могло оказать и решение властей США о приостановке выдачи экспортных лицензий компаниям, планирующим строительство новых заводов по сжижению газа, считает эксперт.

В прошлом месяце Белый дом взял паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями.