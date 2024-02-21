МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Узбекистан намерен увеличить импорт газа из России в среднесрочной перспективе в 3,5 раза — до 32 миллионов кубометров в сутки, следует из постановления правительства страны, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Казтрансойл" увеличит транзит нефти из России в Узбекистан

Ранее кабмин Узбекистана своим постановлением утвердил меры по реализации инвестиционной программы республики в первом квартале 2024 года. В адресный список проектов была включена предварительная программа модернизации магистральной газопроводной системы для увеличения объемов импорта природного газа в северном направлении на 2024-2030 годы. Стоимость программы — 470 миллионов долларов.

"Увеличение потребления природного газа до 32 миллионов кубометров природного газа", — сообщается в документе, где указываются цели программы модернизации. В настоящий момент двухлетний контракт "Газпрома" с Узбекистаном предусматривает поставку 9 миллионов кубометров газа в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год. Таким образом, импорт в течение семи лет может вырасти в 3,5 раза.

В октябре прошлого года "Газпром" начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в декабре заявил, что компания заключит среднесрочные 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном в середине 2024 года на ПМЭФ.